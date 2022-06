OPÉRATION DE RECENSEMENT DES COMPATRIOTES VIVANT À L’ÉTRANGER : Le Sénégal chiffre sa diaspora.

Le Sénégal n’a pas de statistiques fiables sur les sénégalais de l’extérieur. Cette insuffisance fait qu’il est quasi impossible de formuler des politiques basées sur des faits concrets.



D’ailleurs, les autorités éprouvent des difficultés pour suivre la mise en œuvre des projets et programmes de développement socio-économiques et culturels destinés à la cible diaspora. Au sortir de la crise du Covid 19, le chef de l’État a instruit le ministère des Affaires étrangères par le canal du Secrétariat chargé des sénégalais de l’extérieur, de faire un recensement de nos compatriotes vivant hors des limites du pays.



C’est ainsi que du 20 juin au 05 juillet 2022, se tiendra le recensement des Sénégalais de l‘Extérieur dans vingt pays représentatifs de notre diaspora.



Cette commande va permettre de disposer d’un chiffre fiable de nos compatriotes résidant à l’étranger, et de définir le profil de notre diaspora pour un réajustement des politiques publiques à l’endroit de cette cible. Ledit recensement a vocation à toucher, dans la mesure du possible, tous les pays du monde, en particulier ceux où le Sénégal compte des missions diplomatiques et consulaires.



Selon Moïse Sarr, Secrétaire d’état chargé des sénégalais de l’extérieur, ce recensement va permettre de « constituer une base de données individuelles, consolidée, sur les sénégalais de la diaspora en vue d'accompagner le processus de mise en œuvre des politiques/programmes migratoires ; de fournir l’effectif global des sénégalais de la diaspora ainsi que les variations suivant certaines caractéristiques individuelles ; et Dresser différents profils des sénégalais de la diaspora… »



Et de conclure : « cette opération à terme va nous permettre de « renforcer les capacités nationales dans la planification et l'exécution des opérations de collecte ; dans le traitement et l'analyse des données qui en sont issues ; mais aussi dans la publication et la dissémination des résultats obtenus. Enfin, elle va renforcer l’expertise nationale en matière de planification et de management des opérations de recensement, collecte, traitement et analyse des données. »