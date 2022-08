OPÉRATION DE CHARME AU MALI / Comment le Président Macky Sall est-il parvenu à tempérer les ardeurs post-embargo… (Points de vue de spécialistes)

Le président de la République du Sénégal, par ailleurs président de l'Union Africaine, s’est rendu au Mali pour rencontrer le président par intérim du Mali, le colonel Assimi Goïta. Une visite qui fait suite à la levée de l’embargo que la Cedeao avait infligé à ce pays sahélien miné par des crises armées au nord et au centre, accompagné d’une population extrêmement pauvre. À cause du coup d’État perpétré par le colonel Assimi Goïta contre le président démocratiquement élu, Ibrahima Boubacar Keïta, les institutions sous-régionalses ont de facto imposé un embargo commercial et financier le dimanche 09 janvier 2022 à l'encontre de la junte qui a préféré suivre son calendrier au détriment des exigences voulues et forcées par la Cedeao et l’Uemoa.



Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette visite ? Quels sont les enseignements à en tirer ? Autant de questions qui nous ont permis de donner la parole aux spécialistes des questions internationales pour expliquer le sens de cette visite et décryprtiquer les messages codés de cette visite diplomatique.



Selon les trois spécialistes des questions internationales, au moins cinq facteurs majeurs sont décelés.



Le corridor Dakar-Bamako mis en cause par l’échec de l’embargo de la Cedeao…



« Il veut raffermir les liens entre le Sénégal et le Mali. Il y a une perte économique entre ces deux pays, causée par l’embargo. C’est pour renforcer le corridor Dakar-Bamako. » C’est l’avis du spécialiste des questions internationales El Hadji Faye, chercheur universitaire. Son homologue Sadibou Ndiaye, lui, est allé plus loin pour montrer les pertes économiques enregistrées par le Sénégal. Il explique que « chaque jour plus de 1300 camions empruntent l'axe Dakar-Bamako. Même la population malienne a montré son opposition à l’embargo qui avait permis aux autorités maliennes de négocier d’autres corridors : Nouakchott-Bamako et ou Conakry. Les discussions sont en cours. Le Malien a développé des coopérations avec d’autres pays. C’est dire que la Cedeao s’est rendue compte de l’échec de l’embargo. C’est une visite riche parce qu’ils ont parlé de coopération, les rapports de bons voisinages entre le Sénégal et le Mali.



Toutefois, Sadibou Ndiaye peste que l’embargo n’était pas la meilleure option pour contraindre les putschistes à rendre le pouvoir aux civils en organisant les élections. « Maintenant au lieu de sanctionner le Mali, il fallait discuter avec les putschistes ou même vouloir activer les forces spéciales de la Cedeao qui devraient être utilisées pour combattre les assaillants qui sont au nord et le centre du pays. C’est ça l’essentiel. »



Une position renforcée par Thierno Souleymane Diop. Cet autre spécialiste qui ajoute que « la Cedeao est dans une dynamique de se réconcilier avec le Mali. C’est une bonne position parce qu’isoler le Mali n’est pas une bonne chose. Il faut à un moment qu’on oublie les agendas politiques. Quelle que soit la situation politique du Mali, il faut encadrer ce pays. L’embargo n’était pas la bonne stratégie. Il faut continuer à dénoncer les putschs et que les militaires ne pensent pas qu’ils doivent s’éterniser au pouvoir... »



La transition et le processus d’organisation des élections…



Ce point est à l’origine de l’embargo imposé par la Cedeao. Le colonel Assimi avait planché jusqu’en 2026 pour pouvoir organiser des élections libres et transparentes. Ce que l’institution sous-régionale n’entend pas. Les chefs d’État se sont réunis à Accra au Ghana pour déterminer la nature de la sanction à infliger au régime militaire. Ce qui a abouti à un embargo qui, au bout de six mois, a été levé. De l’avis de El Hadj Faye, « il y va en tant que président de l’Union Africaine. Il doit savoir où en est le processus d’organisation des élections, pour accompagner le colonel dans la transition. Ce qui veut dire que le président de l’Union africaine (UA) donne une légitimité à Assimi Goïta comme les sanctions n’ont pas donné le résultat escompté », dit-il.



La crise diplomatique entre Bamako et Abidjan sur les 49 militaires ivoiriens condamnés…



Cette question a causé une tension diplomatique entre le Mali et la Côte d’Ivoire, alors que selon Bamako, aucune demande d’envoi de soldat n’est envoyée à Abidjan. En plus, le président Ivoirien est le premier à condamner le coup d’État Malien. Des faits qui ont causé la méfiance du colonel Goïta qui a profité de cette occasion pour arrêter ces soldats ivoiriens armés jusqu’aux dents.



L’homme fort de Bamako les accuse d’être des mercenaires. Donc selon, El Hadji Faye, « il y va en tant que négociateur sur la question des 49 militaires Ivoiriens arrêtés à l’aéroport de Modibo Keïta accusés par Bamako d’être des mercenaires. Le régime de Goïta veut échanger les 49 soldats avec des opposants réfugiés en Côte d’Ivoire. Il y va pour trouver une porte de sortie à cette crise », nous souffle-t-il.



La question de la présence ou non de la milice Russe de Wagner…



Nos trois interlocuteurs sont unanimes sur ce point. Mais selon Sadibou, « Les chefs d’Etat ont leur choix. Assimi Goïta a demandé à la Russie d’intervenir au Mali pour les aider à repousser les djihadistes. Ce qui n’a pas plu à la France qui a dit que ce sont les mercenaires russes de Wagner qui sont envoyés au Mali. Le Mali a pris une option permettant aux autres forces étrangères de combattre le djihadisme » dira-t-il. El Hadji Faye joue la carte de la prudence. « Un autre point mais officieux, c’est le fameux dossier russe. En tant que médiateur entre la France et le Mali. Le dossier Wagner a fait un tollé dans les chancelleries occidentales qui le voient comme le prolongement du bras armée du Kremlin au Sahel ».



Cependant, Thierno Souleymane Diop est allé plus loin sur cette question croustillante qui aiguise les appétits des forces militaires européennes et plus précisément la France. Il invite la CEDEAO à s’organiser pour gérer la sécurité des Etats sans pour autant solliciter l’aide des armées extérieures. « La situation sécuritaire est assez complexe dans ce pays. L’avenir de la Cedeao doit être entre les mains de ses citoyens. Il ne faut plus qu’on fasse de notre sécurité quelque chose qu’on doit exporter à des forces différentes de nos réalités. Le plus important, c’est de renforcer les capacités d’intervention des FAMA et assister par les forces de la CEDEAO. D’ailleurs, le Mali a menacé de quitter le G5 parce que cette institution est inféodée à la France. Il faut une capacité militaire interne, endogène capable de faire face aux menaces d’où qu’elle puisse venir », conclut ce spécialiste des questions internationales.



Par contre, Sadibou Ndiaye fait une révélation : Il y a un agenda caché qui veut diviser le Mali en deux États différents. C’est une certaine puissance qui veut matérialiser ce projet. C’est là le combat de la Cedeao et de l’Ua. Ce pays à une très longue histoire avec les différents empires qui se sont succédés Le Mali a connu une trajectoire excellente par rapport aux relations internationales. Kankan Moussa avait fait un excellent voyage vers La Mecque. Ce pays a une trajectoire historique assez importante. Il faut respecter ce pays et engager des pourparlers avec les autorités au lieu de sanctionner à tout bout de champ... »