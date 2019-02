OPÉRATION 'BOUDI ' À BAMBEY / El Hadj Dia rase Aïda Mbodj à Khandiar, décapite Sonko et Idrissa Seck dans la commune de Bambey et menace le Bokk Gis-Gis

En perspective de la présidentielle 2019, El Hadj Abdoulaye Dia a réussi à décapiter l'opposition et principalement ''And Saxal Ligeey'' de l'essentiel de ses leaders dans la localité de Khandiar. Des démissions en cascade enregistrées dans la seule journée du jeudi 14 février 2019. Une razzia qui ne risque pas de plaire à Aïda Mbodj à quelques heures de l'arrivée du Président Macky Sall pour les besoins de sa campagne électorale. Dans le cadre de l'opération baptisée ''Boudi '' qui est aussi allée sévir dans la commune de Bambey, le jeune leader politique a réussi à délester Idrissa Seck et Ousmane Sonko de deux de leurs influents responsables. D'autres débauchages sont envisagés, dira El Hadj Dia qui annonce une '' véritable raclée contre l'opposition ''