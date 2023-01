OFOR : Alpha Bayla Guèye passe le témoin à Hamade Ndiaye...

Le nouveau directeur général de l'Office des forages ruraux du Sénégal, Hamade Ndiaye a été officiellement installé dans ses nouvelles mission. La cérémonie sobre de passation de service s'est déroulée ce vendredi dans les locaux de l'OFOR. Hamade Ndiaye qui remercie le chef de l'État Macky Sall pour la confiance, a engagé ses équipes à mutualiser les efforts pour l'atteinte des objectifs et missions qui leur sont assignés.

« J’engage les équipes à renforcer les synergies, à mutualiser les efforts et à mettre toutes leurs énergies positives dans l’optique et l’orientation de la Loi de Finances initiale 2023, déclarée année sociale. Pour cela, je vous exhorte à mettre fin aux arrêts de forage, aux perturbations dans la continuité et la qualité du service rendus aux usagers. Main dans la main, travaillons pour l’atteinte de notre objectif ultime : « un foyer, un point d’eau potable », j’invite, à cet égard, tout le monde au dialogue », a proclamé Hamade Ndiaye.

Par ailleurs, le directeur général s'engage à en faire son cheval de bataille au quotidien, pour la participation de l'OFOR à la construction nationale. « J'appelle mes collaborateurs à retrousser davantage les manches. « Prêcher moins, agir plus » sera notre leitmotiv au quotidien pour une contribution très significative de l’OFOR à l’œuvre de construction nationale, sous la supervision de son Conseil d’Administration, sous la tutelle de Monsieur le Ministre de l’Eau et de l’assainissement au sein du gouvernement de combat du Premier Ministre Amadou Ba, béni par la Vision exceptionnelle de son excellence Monsieur le Président de la République, Monsieur Macky Sall, dans un Sénégal, résolument engagé vers l’Émergence », a conclu Hamade Ndiaye...