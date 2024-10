Trafic d’êtres humains : Démantèlement d’un Réseau mafieux de traite de personnes, 24 étrangers dont 11 Guinéens, sauvés d’une séquestration à Dakar

Le système machiavélique du réseau consistait à attirer des victimes avec de fausses promesses d’emploi à Dakar, incitant les candidats à débourser des sommes importantes, allant de 100 000 à 900 000 FCFA. Une fois arrivées, les victimes découvraient la dure réalité : elles étaient souvent séquestrées et forcées de dépenser leur argent dans des achats sur des plateformes telles que Qnet, au lieu de bénéficier des opportunités professionnelles promises.



Le coup de filet qui a conduit à cette découverte a été orchestré après que l’attaché de l’ambassade burkinabé ait alerté les autorités sur le cas d’une compatriote, R. Lompo, qui avait été convoyée à Dakar sous de faux prétextes. Après une enquête minutieuse, les policiers ont identifié et localisé le cerveau de ce réseau, conduisant à l’intervention dans la villa où R. Lompo était retenue. Lors de cette perquisition, les agents ont non seulement libéré la jeune femme, mais aussi découvert 23 autres ressortissants, tous victimes du même système d’exploitation.



Les témoignages recueillis par la police ont révélé que les promesses d’un emploi rémunéré et d’une vie meilleure avaient été systématiquement bafouées. Au lieu de cela, les victimes ont été entraînées dans un système de marketing de réseau orchestré par A. Kindrebegou. Ce dernier, désormais en garde à vue, fait face à plusieurs charges, notamment d’association de malfaiteurs, d’escroquerie, de séquestration, de trafic de migrants et de séjour irrégulier.



Cette affaire met en lumière la nécessité d’une vigilance accrue contre les réseaux mafieux qui exploitent la vulnérabilité des populations ouest-africaines à la recherche d’une vie meilleure, soulignant l’importance de la sensibilisation aux fausses offres d’emploi qui pullulent sur les réseaux sociaux, comme l’a rappelé le site officiel de Qnet.a