Chantage et trahison : Un homme condamné pour menace de diffusion d’images compromettantes de sa petite amie

Au tribunal des flagrants délits de Dakar, une affaire sordide de chantage a éclaté, mettant en lumière les dangers des relations toxiques. Mamadou Diop a été jugé pour détention d’images contraires aux bonnes mœurs et extorsion de fonds après avoir menacé sa petite amie, Aminata Sall, de partager des vidéos compromettantes d’elle sur les réseaux sociaux.

Selon L’Observateur, cette situation est née d’un conflit autour d’une dot non honorée.

Tout a commencé lors d’une rencontre à une foire à Rosso, où Mamadou et Aminata, deux commerçants, ont noué une relation amoureuse. Aminata, espérant un avenir avec Mamadou, a accepté de lui prêter 500 000 FCfa pour l’aider à constituer sa dot. Cependant, une fois l’argent reçu, Mamadou n’a plus donné suite aux discussions sur le mariage et a utilisé l’argent pour ses propres besoins.



Déçue par son comportement, Aminata a exigé le remboursement. Face à cette situation, Mamadou a utilisé les vidéos compromettantes qu’elle lui avait envoyées pendant leur relation pour la faire chanter. « Il menaçait de les partager sur les réseaux sociaux », a déclaré Aminata devant le tribunal, ajoutant qu’elle a dû puiser dans ses économies et même demander de l’aide à sa famille pour satisfaire les demandes de son ex-partenaire.



Au total, Aminata a déclaré avoir remis près de 700 000 FCfa à Mamadou, qui, après plusieurs mois de pression, a finalement été dénoncé. Mamadou a été arrêté et placé en détention provisoire le 9 septembre, faisant face à des accusations sérieuses d’extorsion et de détention d’images à caractère pornographique.



Lors de son procès, Mamadou a reconnu les faits, expliquant qu’il n’avait pas l’intention de publier les images, mais qu’il avait menacé Aminata pour obtenir de l’argent. La plaignante fait savoir au Tribunal que le prévenu lui a déjà remis 400 mille FCfa. Elle lui réclame le restant qui s'élève à 127 mille FCfa.Le procureur a requis deux ans de prison ferme, tandis que l’avocat de la défense a plaidé pour la clémence. Finalement, Mamadou a été condamné à deux ans de prison avec sursis et devra rembourser 127 000 FCfa à Aminata.



Cette affaire met en lumière les dangers du chantage émotionnel et des abus dans les relations amoureuses, un phénomène de plus en plus préoccupant dans notre société.