Le mouvement "Gueum Sa Bopp" lance un appel à la société civile et aux organisations de défense des droits humains pour la libération de Bougane

Le Mouvement « Geum Sa Bopp, Les Jambaars », dans un communiqué parvenu à Dakaractu, tient à informer l’opinion nationale et internationale des conditions de détention inhumaines que subit notre leader, Bougane Gueye Dany, depuis son placement sous mandat de dépôt à la prison de Tambacounda.



Le mouvement "Gueum Sa Bopp", "dénonce avec la plus grande fermeté le traitement dégradant et contraire aux droits fondamentaux auquel il est soumis. Bougane Gueye Dany est actuellement enfermé dans une cellule surpeuplée, partageant un espace exigu avec 48 autres détenus. Ces conditions d’hygiène déplorables, indignes de toute personne humaine, mettent en péril non seulement sa santé, mais également sa dignité", renseigne le document.



En effet, poursuit le communiqué, "Bougane Gueye Dany, candidat aux prochaines élections législatives, était en mission humanitaire dans le département de Bakel au moment de son arrestation. Accompagné d’autres leaders de la coalition « Sam Sa Kaddu », il se rendait auprès des populations sinistrées, victimes de la saison des pluies, pour leur apporter aide et réconfort. Son action, motivée par un devoir de solidarité et de compassion envers près de 60 000 sinistrés, a été stoppée net par des forces de sécurité dans des conditions injustifiées et brutales".



Ainsi,le Mouvement « Geum Sa Bopp, Les Jambaars » appelle solennellement la société civile, les organisations de défense des droits humains, ainsi que les personnalités éprises de justice à se mobiliser pour dénoncer cette répression politique intolérable. Nous demandons une action urgente afin que Bougane Gueye Dany puisse retrouver sa liberté dans les plus brefs délais", exigent les militants de "Gueum sa Bopp".