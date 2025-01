Nuit des orphelins du Sénégal : "Nous devons penser à accompagner les orphelins et les enfants de la rue qui sont souvent laissés en rade..." (Boubacar Ly)

Selon le président du mouvement " Les Vrais Patriotes", la recrudescence de la violence dans nos quartiers notamment les cas d'agressions n'est rien d'autre qu'une accumulation de frustrations de gens marginalisés qui prennent souvent des raccourcis par le biais de la délinquance. À le croire, il urge de se pencher sur ce phénomène en prenant en compte le quotidien de ces enfants à travers l'éducation à la base et la formation. "Je dis souvent qu'ici à Thiès, on a plus de brigades, plus de commissariats, mais on a plus de problèmes de sécurité". Enfin, M. Ly a invité les nouvelles autorités à soutenir davantage ce genre d'initiatives visant à accompagner une vingtaine d'orphelinats au Sénégal...