Nouvelle communication gouvernementale : Les questions d'actualité débattues tous les quinze jours.

C'est une nouvelle forme de communication qui va être entreprise par le gouvernement du Sénégal si l'on s'en tient aux propos du ministre des collectivités territoriales et par ailleurs, porte-parole du gouvernement. En effet, c'est une nouvelle stratégie intitulée "Communiquer autrement "qui va être désormais instaurée, annonce le communiqué lu à Dakaractu.



Cela devrait prendre en compte les questions brûlantes de l'actualité mais également éclairer l’opinion nationale et internationale sur tous les sujets qui charrient de manière ponctuelle des questionnements, lit-on sur le quotidien "Le Soleil".



Cet exercice inaugural qui va débuter demain au Building Mamadou Dia, verra la présence des ministres de l’Eau et de l’Assainissement ; de la Santé et de l’Action sociale ; des Pêches et l’Économie maritime ; de l’Environnement et du Développement durable ; du Commerce et des Petites et moyennes entreprises ; de l’Emploi, de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion ; de l’Intérieur ; des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur.