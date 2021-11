Nouveau variant Covid-19 : Une partie de l’Europe et le Japon suspendent les arrivées d’Afrique australe.

Autrement dit, la France a tout simplement décidé de suspendre les arrivées en provenance de cette zone du continent africain, où un nouveau variant du Covid-19, potentiellement encore plus agressif, commence à circuler.



Le pays de Macron emboîte ainsi le pas à l’Allemagne, au Royaume-Uni et à l’Italie, alors que l’UE envisage de «freiner» les liaisons aériennes avec cette zone.



À noter que Joël Giraud, secrétaire d’État chargé de la ruralité, s’est isolé après avoir été «testé positif au Covid-19», a annoncé, aujourd’hui, le principal concerné sur Twitter.



En Asie, le Japon a été le premier pays à durcir ses restrictions envers l’Afrique australe. Selon Liberation, les personnes en provenance d’Afrique du Sud, du Botswana, d’Eswatini, du Lesotho, de Namibie et du Zimbabwe arrivant sur le sol nippon seront soumises à partir de samedi à une quarantaine de dix jours.



Et ce, « dans un lieu choisi par le gouvernement», annonce ce vendredi les autorités japonaises. Ils devront effectuer un test à leur arrivée dans le pays, puis trois autres durant cette quarantaine.



Pourtant, l’OMS déconseille de prendre, pour l’instant, de nouvelles mesures de restriction aux voyages. Selon l’organisation, il faudra encore «plusieurs semaines» pour comprendre la virulence et la transmissibilité du nouveau variant «Nu».



Des experts de l’OMS se réunissent toutefois dans la journée pour déterminer si le variant doit être classifié comme «préoccupant» ou «à suivre».



L’OMS a déclaré «suivre de près» ce nouveau variant, baptisé B.1.1.529 qui présente un nombre «extrêmement élevé» de mutations.