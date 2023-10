Nouveau gouvernement: Les premiers mots de Me Aïssata Tall Sall, nommée Garde des Sceaux, ministre de la Justic

Après son passage à la tête de la diplomatie sénégalaise, le ministre Me Aïssata Tall Sall atterri au ministère de la justice précédemment occupé par Ismaïla Madior Fall.



« Je tiens à réitérer mes sincères remerciements au Président Macky Sall pour m'avoir nommée Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du Sénégal. C'est une énorme responsabilité ainsi qu’un immense défi » a écrit sur sa page Twitter, Me Aïssata Tall Sall



Selon elle, « c’est une nouvelle mission que je s’efforcerai de conduire dans la rigueur et le respect de la Loi sous l’autorité du Premier Ministre Amadou Ba » Me Aïssata Tall Sall rappelle également qu’au cours des 3 dernières années qu’elle a passées au ministère des affaires étrangères, elle a eu l'opportunité de travailler sur d'importantes questions de diplomatie, renforçant ainsi les liens du Sénégal avec la Communauté Internationale et celle des Sénégalais vivant à l’étranger.



Elle remercie les Ambassadeurs, diplomates et tout le personnel du ministère qui l’ont soutenue et assistée dans cette tâche.