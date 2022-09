Nouveau gouvernement : Ces ministres qui conservent leurs portefeuilles...

Même s'il y a un grand chamboulement noté dans la formation du nouveau gouvernement, il y a eu quand même des ministres qui ont conservé leurs postes ministériels. Parmi eux, on peut citer Antoine Félix Diome qui est resté au ministère de l’intérieur et de la sécurité publique, Samba Ndiobène Kâ, ministre du développement communautaire, de la solidarité nationale et de l'équité territoriale, Pape Amadou Ndiaye, ministre de l’artisanat et de la transformation du secteur informel, Aly Saleh Diop, ministre de l’Élevage et de la production animale, Samba Sy, ministre du Travail, Abdoulaye Seydou Sow, ministre de l’urbanisme, du logement et de l’hygiène publique, Mariama Sarr, ministre de la Formation professionnelle de l’apprentissage et de l’insertion, Serigne Mbaye Thiam, ministre de l’eau et de l’assainissement, Marie Khémesse Ngom Ndiaye, ministre de la Santé, Oumar Sarr ministre des Mines et de la Géologie, et enfin Sophie Gladyma, Ministre du Pétrole et des énergies…