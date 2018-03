"Nous ne faisons pas de politique … Total n’a rien à cacher dans les contrats pétroliers..." (Momar Nguer, DG Marketing Total ) >

Face aux nombreuses réactions consécutives à la signature d'accords pour l’exploration et l’exploitation de concessions pétrolières en offshore profond au large du Sénégal, le directeur général marketing et services de Total, le Sénégalais Momar Nguer, a assuré : « La compagnie pétrolière française Total n’a rien à cacher dans les deux contrats pétroliers signés avec le Sénégal le 2 mai 2017. Total est une compagnie extrêmement transparente qui est au Sénégal depuis 70 ans, il y a des contrats qui ont été signés et nous ne sommes pas les seuls, les choses sont extrêmement claires du côté de Total et de celui de l’État du Sénégal. Nous faisons tout pour la transparence, n’avons rien à cacher... »

Momar Nguer s’exprimait lors d’une conférence de presse au Musée Théodore Monod où l’entreprise française célèbre ses 70 ans d’existence au Sénégal à travers une exposition de photos d’archives et de vidéos à 360 degrés.

Selon le Dg marketing, « (…) l’accord pétrolier signé avec l’État du Sénégal consiste à faire de l’exploration, de la recherche et ainsi des dizaines de milliards de francs CFA seront dépensées pour chercher du pétrole et si on trouve, on va partager. »

Il précisera pour terminer : « Total prend tous les risques pour la recherche et si elle trouve, elle partage avec le Sénégal et dans ce partage, la part de l’État est plus importante que la part de l’investisseur, c’est cela l’exploration... »