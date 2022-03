« Nous allons aborder ce match avec beaucoup de confiance… » (Aliou Cissé)

Marquer un maximum de buts, assez tôt dans la partie, tout en évitant de se précipiter et prendre un but à domicile, c’est le plan de jeu du sélectionneur des Lions, Aliou Cissé. Il veut entamer cette seconde manche contre l’Égypte avec une haute intensité. « Nous pouvons le faire, nous allons aborder ce match avec beaucoup de confiance… » Il ajoute qu’à ce stade et vu les enjeux, les Lions n’ont besoin d’aucune motivation supplémentaire puisque déjà conscients de la situation.