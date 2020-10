Notto-Gouye Diama : Installation de la première police municipale composée d'ASP

Une première dans l'histoire de notre pays, la commune de Notto-Gouye Diama dispose désormais d'une Police municipale composée d'Agents de sécurité de proximité (ASP).



Une initiative rendue possible grâce au marie, Maguèye Ndiaye, qui a signé une convention d'entente avec le coordonnateur départemental des ASP de Tivaouane, Mouhamadou Falilou Mbacké Sall. Ceci devra permettre à ladite commune d'apporter une plus grande sécurité aux populations. Mieux, le maire Maguèye Ndiaye a érigé également un poste de Gendarmerie dans cette même commune.



Le commandant Issa Diémé a invité les Mont Rollandais à respecter ces nouveaux agents de sécurité. "Ce sont des frères et soeurs qui ont laissé leurs familles pour la sécurité intérieure et celle de Notto Gouye Diama (...).



D'après Maguèye Ndiaye, "la sécurité fait partie de nos priorités. Ces ASP vont assurer la sécurité de la mairie, des chefs de village, du marché et de la circulation, ils représentent la police. Vous aviez l'habitude de nous solliciter pour divers problèmes. Maintenant, vous avez des interlocuteurs qui peuvent répondre à tous vos problèmes et à toutes vos suggestions". Avant d'ajouter : " j'appelle surtout les chauffeurs au respect de loi pour l'intérêt de tous".