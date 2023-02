Nord-Kivu Kinshasa : un casque bleu tué à la suite de l’attaque d’un des hélicoptères de la MONUSCO

La mission de l’organisation des Nations unies pour la stabilisation en RD Congo déplore la mort d’un Casque bleu intervenu à la suite de l’attaque d’un de ses hélicoptères qui a décollé de Beni ce dimanche en début d’après-midi à destination de Goma. L'appareil a essuyé des tirs ayant entraîné la mort d’un des membres d’équipage et gravement blessé un autre Casque bleu. L’appareil est néanmoins parvenu à atterrir à l’aéroport de Goma.



La MONUSCO qui n’a pas révélé la nationalité du défunt, exprime ses plus sincères condoléances à la famille et au pays d’origine du Casque bleu et souhaite un prompt rétablissement au blessé. La Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies en RDC et Cheffe de la MONUSCO, Madame Bintou Keïta, a condamné fermement cette attaque lâche contre un aéronef porteur de l’emblème des Nations Unies. Elle rappelle que les attaques contre les casques bleus peuvent constituer un crime de guerre et que la MONUSCO ne ménagera aucun effort, en accord avec les autorités congolaises, pour que les auteurs de cet acte odieux soient traduits en justice.