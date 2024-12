Non-conformité aux dispositions du code de la presse: Vers la " préconisation aux entreprises privées de ne plus faire de publicité sur ces organes illégaux sous peine de tomber sous le coup de la loi sur le blanchiment"( Ministère de la Communicatio

À l'occasion du point de presse tenu par le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, une présentation a été faite relativement à la déclaration des médias au Sénégal(DMS).



Dans la rubrique, " mise en œuvre du processus de restructuration", des mesures ont été prévues pour les médias enregistrés non conformes aux dispositions du code de la presse. Ainsi, le ministère de la Communication a listé ces mesures qui sont les suivantes. " Interdiction d'impression par les imprimeries pour la presse écrite, arrêt diffusion par le CNRA pour les médias audiovisuels, impossiblité d'accession à la communication commerciale de l'Etat( pas de convention, ni de publicité), préconisation aux entreprises privées de ne plus faire de publicité sur ces organes illégaux sous peine de tomber sous le coup de la loi sur le blanchissement, ne peuvent plus bénéficier du FADP". Ce qui indique que la publication prochaine de la liste définitive des médias reconnus par l'État enclenchera à coup sûr un nouveau processus marquant la disparition des médias dits non conformes, à travers la mise en œuvre de ces mesures précitées..