Nomination d’un Premier ministre : Le président Macky Sall dit attendre les législatives de juillet pour désigner quelqu’un…

Selon le président Macky Sall, il paraît plus logique d’attendre les résultats des Législatives de juillet prochain pour désigner un Premier ministre. Parlant de son profil, le Chef de l’État assure qu’ « il sera issu de la formation qui les aura remportées ».



« Les profils, cela ne signifie pas grand-chose. Inutile de faire des projections. Le moment venu, un Premier ministre compétent sera nommé et il se mettra immédiatement au travail », a dit Macky Sall, dans un entretien publié aujourd’hui dans Jeune Afrique.



Il parle d’ « une question de cohérence » vis-à-vis des choix du peuple sénégalais, qui l’a réélu. « Nous avons mis en place un programme économique et social extrêmement exigeant, le Plan Sénégal émergent, qui a donné des résultats incontestables à tous égards », a-t-il ajouté.



« Une nette victoire », c’est ce qu'attend le président sénégalais au lendemain des Législatives.