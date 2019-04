Nomination : Éva marie Coll Seck à la tête du comité national de l’Itie

Le président de la République a nommé l’ancienne ministre d’Etat, ministre de la Santé, Eva Marie Coll-Seck, à la tête du Comité national de l’Initiative pour la transparence des industries extractives (ITIE), rapporte Le Soleil, dans son édition du lundi. Eva Marie Coll-Seck remplace à ce son poste l’ancien ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Mankeur Ndiaye, devenu chef de la mission multidimensionnelle intégré des Nations Unis pour la stabilisation en Centrafrique.

L’ITIE « repose sur une déclaration de principes d’une cinquantaine de pays ayant des industries attractives dont le but est de favoriser plus de transparence sur les paiements et revenus du secteur à travers la publication de leurs montants exacts sous une forme complète et compréhensible », rappelle le journal repris par APS.