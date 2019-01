Nioro du Rip : Momath Ba invite la jeunesse républicaine à ne pas suivre les sentiers de la dispute et dresse le bilan des réalisations du chef de l'Etat à Nioro.

Nioro était ce week-end le point de convergence de plusieurs responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar. Ils étaient tous venus répondre à l'appel de Momath Ba, directeur général de l'agence d'aménagement et de promotion des sites industriels (Aprosi). Ainsi Moustapha Diop, le ministre en charge de l'industrie, le maire de la commune de Wack Ngouna, Lamine Dieng, le jeune Abdou Koma Ba, responsable politique à Wack Ngouna ainsi que l'ensemble des 15 maires du département et le préfet de Nioro ont marqué de leur présence la finale du tournoi doté du trophée Momath Ba.

Le président du comité électoral de la commune de Nioro, qui répondait aux questions des journalistes, s'est soumis à l'exercice de lister les réalisations du président de la République Macky Sall dans le département de Nioro. Selon le directeur général de l'Aprosi, Nioro est aujourd'hui à l'ère de l'émergence avec des réalisations sur le plan des infrastructures routières, l'érection des canalisations, la création d'écoles de formation ainsi que des pistes de production qui ont drastiquement réduit les distances entre les contrées. Dans la foulée, Momath Ba a invité la jeunesse à la responsabilité et à ne pas suivre les sentiers de la dispute et de la discorde, mais plutôt de renouer avec la cohérence et la cohésion pour relever les défis du département avec des problèmes qui persistent, notamment la création d'emplois pour participer à l'économie nationale.