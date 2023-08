Niger: le régime militaire dénonce "les sanctions illégales, inhumaines et humiliantes" de la Cedeao

Les auteurs du coup d'Etat au Niger ayant renversé le président Mohamed Bazoum ont dénoncé dimanche soir "les sanctions illégales, inhumaines et humiliantes" de la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cedeao).



Les populations nigériennes sont "durement éprouvées par les sanctions illégales, inhumaines et humiliantes de la Cedeao, qui vont jusqu'à priver le pays de produits pharmaceutiques, de denrées alimentaires" et "de fourniture en courant électrique", a affirmé un des membres du régime, le colonel-major Amadou Abdramane, dans un communiqué lu à la télévision nationale.