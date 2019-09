Nice : Lamine Diaby-Fadiga reconnaît le vol de la montre de Kasper Dolberg

La semaine passée, on apprenait que Kasper Dolberg, arrivé durant le mercato d’été, s’était fait dérober une montre de luxe d’une valeur de 70 000 euros au sein du vestiaire niçois. Le lendemain, Nice-Matin a révélé que le Danois a porté plainte contre X au commissariat. Nouvel épisode ce jeudi, puisque le quotidien L’Équipe a dévoilé que le jeune Lamine Diaby-Fadiga (18 ans, 6 apparitions en Ligue 1) était soupçonné. Formé au club, l’attaquant passé pro il y a un an est bien l’auteur du vol. C’est ce qu’a indiqué l’AFP ce jeudi puisque le joueur, accompagné de ses avocats, a bien reconnu les faits et a présenté ses excuses à Patrick Vieira ainsi qu’à Kasper Dolberg, auprès duquel il se serait engagé à rembourser le montant de la montre (70 000 euros). Il reste à savoir désormais ce que les Aiglons comptent faire, eux qui ont engagé une procédure disciplinaire à l’encontre de Diaby-Fadiga. Le joueur risque gros. Cela pourrait même aller jusqu’à un licenciement pour faute grave précise l’AFP selon Foot Mercato.