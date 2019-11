Nguékhokh : Respecter les enseignements du Coran, lutter contre l'homosexualité, le retour aux valeurs restent le discours du Gamou de El Hamidou Diallo...

Comme à l'accoutumée, le gamou de El Hamidou Diallo a regroupé des fidèles venus de tout le Sénégal. Occasion saisie pour les nombreux érudits sur-place de revenir sur des sujets de l'heure.



Tour à tour ces oulémas ont dénoncé vivement les nombreuses pratiques actuelles qu'ils jugent non conformes avec les recommandations de l'Islam avant de souligner que le seul remède face à cela serait le retour aux préceptes de l'Islam. Le second point qui a attiré l'attention de l'assistance reste l'homosexualité qui commence à atteindre des proportions inquiétantes.



Selon ces hommes de Dieu, l'homosexualité reste une affaire très grave aux yeux de l'Islam et sévèrement puni par l'Islam.



À cet effet, pour ces hommes de Dieu, non seulement le retour aux enseignements de l'Islam, les autorités devraient réfléchir sur la question et combattre fermement cette activité qui est en train de ternir l'Islam ne serait ce que pour la mémoire des illustres hommes de Dieu, à savoir El hadji Malick Sy, Serigne Touba, Mame Baye Niass.



Le retour aux valeurs était aussi un thème abordé. Pour les conférenciers, l'indiscipline constatée dans toutes les sphères de la société mériterait une rétrospection de tout un chacun.

Le conférencier principal Thierno Souleymane Ly connu pour son franc parler a tenu les fidèles en haleine en passant en revue la vie du prophète et ses enseignements ...