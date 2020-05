Nguékhokh : Pour stopper le trafic des jakartamen et intensifier la lutte contre le covid-19, le député Pape Diouf leur offre son salaire.

Le député-maire Pape Songho Diouf veut définitivement arrêter le trafic des jakartamen, et pour ce faire, il a mis la main à la poche et leur a offert son salaire. Il estime que ce geste est plus que nécessaire dans la mesure où ces derniers rencontrent des difficultés. Son exemple, selon lui toujours, devrait inspirer toutes les autorités car le président Macky Sall a déjà montré la voie...