Nguékhokh : La promesse inattendue du maire au ministre Zahra Iyane Thiam Diop.

Pape Songué Diouf, le maire de Nguékokh a été honoré, ce jeudi 9 décembre 2021, du choix porté sur sa commune pour abriter la cérémonie officielle de lancement du programme de financement dénommé Fonds national de microfinance (Fonamif).

Un évènement qui s’est tenu sous la présidence effective de Zahra Iyane Thiam Diop, ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire au cours duquel, il a chanté les mérites de ce programme.



‘’Nous sommes très honorés de votre visite dans notre commune. Un déplacement diligenté dans le cadre de la mise en œuvre de la vision du président de la République’’, a dit le député-maire, qui prononçait son discours. Discours au cours duquel il n’a pas manqué de magnifier la venue de la ministre. ‘’Votre présence ici aujourd’hui, est dans l’expression de la volonté de réalisation des collectivités publiques en matière de microfinances pour développer l’activité des femmes qui constituent une réponse à la problématique de l’emploi. En effet, la commune de Nguékhokh est un carrefour où plusieurs activités sont développées par les femmes, notamment, le commerce, l’artisanat, l’élevage et la pisciculture’’.



Autant d’activités qui nécessitent, selon lui, un soutien financier. D’où la pertinence de ce financement que le ministre de la Microfinance, Zahra Iyane Thiam Diop, a apporté à la commune de Nguékhokh, a dit le député-maire. Celui-ci, le regard tourné vers le ministre de la Microfinance, lui a exprimé la gratitude de ses administrés. Pape Songué Diouf a aussi profité de la cérémonie de lancement des activités du Fonamif, pour manifester au ministre sa volonté de ne pas manquer de porter, en sa faveur, le plaidoyer au niveau de l’Assemblée nationale afin qu’elle ait tous les moyens pour atteindre les objectifs à elle assignés.



‘’La commune de Nguékhokh ne ménagera aucun effort pour faciliter l’accès, à ces financements au profit des femmes de Nguékhokh qui, selon lui, sont très courageuses, et entreprenantes’’. Il s’est engagé à accompagner les femmes à accéder au financement, et cela, sans aucune discrimination sociale ou politique.