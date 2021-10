Ngoundiane : Le Conseil municipal vote à l’unanimité ses comptes administratifs de la gestion 2020 et prépare l’orientation budgétaire 2022.

Réuni en session ordinaire ce 02 octobre 2021, en présence du Sous-préfet de l’arrondissement de Thienaba Ndiack Sarr, le conseil municipal de Ngoundiane a délibéré essentiellement sur deux principaux points à l’ordre du jour.



Le premier point a porté sur l’examen des comptes administratifs de la gestion 2020 qui ont été votés à l’unanimité des 36 conseillers municipaux présents. Les deux seuls intervenants qui ont fait des contributions pour l’amélioration des efforts de recouvrement et le sous préfet, ont félicité l’équipe municipale pour la qualité du document présenté et le respect des procédures et des délais règlementaires de convocations du conseil.



Quant au second point, il a servi de débats intenses pour discuter des priorités pour la prochaine année budgétaire. En résumé, l’ensemble des conseillers a approuvé l’ambition de l’équipe municipale de s’orienter vers la mise en place de projets productifs dans des domaines stratégiques de l’énergie solaire, de l’agroalimentaire et dans des infrastructures marchandes.



Les conseillers municipaux ont à l’unanimité salué les efforts remarquables de l’équipe municipale qui a réussi à faire une réalité, l’accès pour tous à l’eau, à l’électricité, à l’Education, la santé,… et à désenclaver l’intérieur de la commune par des pistes de production reliant tous les villages et les principaux hameaux.



Toutefois, ils ont demandé au Maire d’inscrire dans les priorités, l’urgence de réaliser des adductions d’eau et des extensions du réseau électrique dans l’essentiel des gros villages qui connaissent une croissance démographique remarquable avec les nouveaux lotissements réalisés ces dernières années...