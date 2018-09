Ngaaka Blindé en route vers le tribunal correctionnel après 10 mois de détention préventive

L’affaire Baba Ndiaye plus connu sous le nom de Ngaaka Blindé et son co accusé Khadim Thiam vient d’être appelée à la barre de la chambre criminelle de Dakar.



Toutefois, le ministère public a demandé au tribunal d’envoyer les accusés devant le tribunal correctionnel, car selon lui, la loi du 14 mai 2018 votée en cours de procédure rend la chambre criminelle incompétente.



Les avocats de la défense Mes Djiby Diallo et Dieng se demandent pourquoi le parquet a attendu l’enrôlement du dossier pour demander à la chambre criminelle de se déclarer incompétente.



Nous y reviendrons...