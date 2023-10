Nécrologie : Sir Bobby Charlton, légende du football anglais, est décédé à l'âge de 86 ans

L’ancienne légende de Manchester United et de la sélection anglaise a tiré se révérence ce samedi, renseigne le média français Libération. L’ex milieu de terrain des Red Devils, champion du monde en 1966 avec l’Angleterre , est mort à 86 ans, a-t-on appris. « Manchester United est en deuil à la suite du décès de Sir Bobby Charlton, l’un des plus aimés et des plus grands joueurs de l’histoire du club… Sir Bobby a disputé 758 matches et marqué 249 buts en 17 ans sous le maillot de Manchester United, remportant la Coupe d’Europe, trois titres de champion et la FA Cup » peut-on lire dans un communiqué officiel du club.