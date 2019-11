Nécrologie : Les ‘’indophiles’’ du Sénégal endeuillé avec le décès d’Amadou Badiane.

Amadou Khalil Rassoul Badiane, plus connu sous le nom d’Amadou Badiane n’est plus de ce monde. Il est décédé ce samedi et a été inhumé ce dimanche 3 novembre 2019 au cimetière de Pikine, a appris Dakaractu. Le défunt a été un des précurseurs de l’implantation de la culture et de la civilisation de l’Inde au Sénégal.



Ex-animateur de l’émission ‘’échos d’orient’’ sur les ondes de l’Orts devenue Rts, M. Badiane a mis en place les ‘’Amis de l’Inde’’. Une assemblée qui a été la première troupe sénégalaise au sein de laquelle des hommes et des femmes peuvent vivre leur passion pour la culture Hindou. C’est aussi lui qui a introduit dans la grille des programmes deux nouvelles émissions. Il s’agit de ‘’Musique et culture de l’Inde’’ sur la chaîne nationale et ‘’L’Inde, le pays aux mille visages’’ sur la chaîne inter.



C’est d’ailleurs, grâce à ses émissions qui, en son temps, ont connu un succès retentissant dans le Sénégal, à tel enseigne que dans plusieurs localités du pays, des fans ont commencé à s’intéresser à cette culture orientale.