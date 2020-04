Nécrologie : Le ministre Birima Mangara perd son père.

Birima Mangara est en deuil. L’ancien ministre en charge du budget a perdu ce mercredi 1er avril, son père Ndongo Mangara, à Keur Samba (Diourbel).

L'inhumation a eu lieu à Touba dans la plus grande discrétion.

Dakaractu s’associe à cette douleur et présente ses condoléances à Birima Mangara, à son épouse Magui Channel Mangara et à la famille éplorée.