Nécrologie / Kolda : Moctar Kébé ou « Moké » n’est plus!

Moctar Kébé, l’ancien maire de Kolda et ministre sous l’ère Diouf est décédé dans la nuit du lundi 19 au mardi 20 octobre à Kolda des suites d’une longue maladie. Comme l’appelait affectueusement ses amis, « Moké » est né en 1936 à Kolda.



Il a fait ses premiers pas scolaires dans cette même ville avant de rejoindre Ziguinchor, puis l’université Cheikh Anta Diop. Avec une bourse d’études obtenue pour la France, le jeune étudiant tombe amoureux du journalisme, métier qu’il exercera à son retour au bercail.



Ainsi, il travaillera au quotidien national le Soleil comme rédacteur en chef du desk politique étrangère où il côtoiera son futur ami Bara Diouf.



Fervent militant du parti socialiste, il sera élu député en 1988 avant de devenir maire de Kolda, puis ministre de la communication et enfin ambassadeur du Sénégal en Gambie entre autres. Et depuis la fin des années 90, il revient vivre à Kolda se retirant complètement de la vie politique.

Dakaractu présente ses condoléances à la famille éplorée.