Nécrologie / Kaolack : Décès de la présidente de l'APROFES

Une triste nouvelle vient de s'abattre sur les femmes de la région de Kaolack. En effet, la présidente de l'Association pour la Promotion de la Femme Sénégalaise (APROFES) de Kaolack n'est plus. La nouvelle s'est répandue tôt ce matin dans les différentes localités du Saloum.



Madame Ly Bineta Sarr, d'après ses collaboratrices, a beaucoup contribué à l'émancipation des femmes du Sine-Saloum. Elle était également une militante " dévouée" de la cause du Peuple en général et des Femmes en particulier.



Sous la tutelle de sa défunte présidente, la structure des femmes de Kaolack, a procédé à la réalisation de plusieurs ouvrages de grande utilité publique. Et l'on peut citer entre autres: le fonçage de puits à Keur Mari, Fass Nguindor et Nawel, l'adduction d'eau à partir du forage de Gapakh, la construction d'une école de trois classes à Sagne Bambara...