Nécrologie : Décès de l’ancien Secrétaire général de la FAO Jacques Diouf

L’ancien Secrétaire général de l'organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), Jacques Diouf, n’est plus. Le diplomate sénégalais est décédé ce samedi en France à l'âge de 81 ans, des suite d’une longue maladie, ont annoncé ses parents et proches.



Jacques Diouf, né le 1er août 1938 à Saint-Louis, est un diplomate, homme politique sénégalais, qui a exercé les fonctions de Secrétaire d'Etat puis d'Ambassadeur de la République du Sénégal. Il a été aussi Directeur général de l'organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).



