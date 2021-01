Nécrologie : Décès de Malang Thiam maire de Diouloulou.

Nous venons d’apprendre la triste nouvelle du rappela à Dieu de Malang Thiam, maire de la commune de Diouloulou.

Le décès est survenu ce samedi 23 janvier 2021 et l’enterrement prévu demain dimanche dans la commune de Diouloulou.

Dakaractu s’associe à cette douleur et présente ses condoléances à l’AMS et à la famille éplorée.