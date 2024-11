Ndoffane/Législatives 2024 : «Le meilleur choix, c’est la liste Pastef avec son leader Ousmane Sonko». (Rokhy Ndiaye)

Une majorité confortable à l’Assemblée nationale est la condition sine qua non pour que le nouveau régime de Pastef puisse changer le système dont il a hérité pour abroger l’amnistie. C’est à cela que s’active la tête de liste de Pastef Kaolack, Rokhy Ndiaye qui était à Ndoffane dans le cadre de sa campagne pour remporter ces législatives 2024. Cette dernière est revenue sur le projet économique du PM, Ousmane Sonko dans la zone centre. «Vous avez tous entendu le PM expliquer comment en 6 mois, ils ont changé le visage de l’agriculture en épongeant la dette. Les semences et les engrais ont été presque doublés ce qui montre un réel égard du PM vis-à-vis du Saloum. Il a aussi annoncé la reprise des activités de la Sonacos. Cela va impacter sur l’emploi des jeunes sans compter que l’état a décidé de ne plus vendre aux chinois l'arachide à vil prix. Maintenant, c’est la Sonacos qui va acheter la récolte d’arachide à des prix abordables. Il a décidé d’insérer dans le tissu de l’emploi, les jeunes du département de Kaolack. Nous avons de la vision et de l’amour envers notre patrie», a-t-elle soutenu. Pour la députée, «le meilleur choix, c’est la liste Pastef avec son leader Ousmane Sonko». « Le meilleur leader du Sénégal, c’est Ousmane Sonko. Le régime va procéder au dragage de la berge du Saloum pour faire un carrefour logistique de Kaolack qui va permettre aux bateaux d’accéder au port », explique-t-elle. Avant de souligner que «cela va booster le tourisme religieux dans cette cité religieuse ». «Pendant 2 ans nous vous avons dignement représenté en posant les vraies préoccupations dans tous les domaines mais ce n’était pas facile avec le régime qui était en place», précise-t-elle, avant d’inviter les populations à voter massivement pour la liste de Pastef au soir du 17 novembre.