Ndioum : Officiellement installé dans ses fonctions de maire, Cheikh Oumar Anne s'engage à accompagner la jeunesse.

Élu pour un second mandat à la mairie de Ndioum, commune située dans le département de Podor, le maire Cheikh Omar Anne et son équipe municipale ont été officiellement installés ce vendredi par le préfet du département Makhtar Diop.



Comme il est de coutume, le premier magistrat de la ville de Ndioum a reçu des mains de l'autorité préfectorale, l’écharpe aux couleurs nationales en présence des 46 conseillers municipaux et des invités.



A l'issue de la cérémonie d'installation, le maire Cheikh Oumar Anne a magnifié la présence de la jeunesse qui selon lui, a beaucoup contribué à sa réélection. Il entend ainsi s'activer pour son second quinquennat à la satisfaction de leurs attentes.



« Parmi nos priorités pour ce mandat, la jeunesse figure en bonne place. Et notre priorité, c'est de rendre confiant la jeunesse de la commune. Leur faire comprendre que l'avenir leur appartient et nous allons trouver les moyens de relever le défi du développement de nos terroirs en plaçant la jeunesse au cœur de nos actions », promet le maire Cheikh Oumar Anne, non moins ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.