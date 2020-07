Navétane Covid à Grand-Yoff : Le Sport au service de la santé

Ce dimanche à Grand-Yoff, la plateforme communale de riposte contre la covid 19 qui a initié le concept Navetane Covid a organisé une cérémonie d’évaluation des différentes actions menées depuis des semaines. C’était entre autres en présence du Ministre des Sports M. Matar Ba, des représentants du Ministre de la Santé et de l’Action sociale ou encore du Directeur général de l’ADIE et Responsable politique de l’APR à Grand-Yoff M. Cheikh Bakhoum . Ce dernier, en en tant que fils de la localité, a apporté son soutien à cette belle initiative du professeur Djiby Diakhaté.



A pareil moment de l’année, les différents quartiers de Grand-Yoff étaient en effervescence avec les matches de navetane qui opposaient les différentes équipes de la commune. Cette année, avec le contexte de la Covid 19 ayant entrainé la fermeture des stades et l’arrêt des matches de football, la compétition se mène sur un autre terrain qui n’est pas sportif mais sanitaire.



Dans la commune de Grand -Yoff, les équipes jouent le match de la sensibilisation et se lancent une compétition saine et intense afin d’éviter la propagation du corona virus dans leur localité.



Depuis plusieurs semaines, la riposte communautaire est en cours à Grand Yoff. Les ASC mènent une compétition dans leurs quartiers respectifs en faisant de la sensibilisation sur les comportements à avoir afin d’éviter de contracter la Covid 19, en distribuant des masques, des gels hydro-alcooliques et autres produits au profit des populations.



M. Cheikh Bakhoum s’est réjoui de l’engagement des jeunes et des mouvements associatifs de la commune dans cette riposte contre la Covid 19 d’autant plus que le combat contre cette pandémie doit se faire à la base au vu de l’évolution de la situation sanitaire.