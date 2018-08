Naples et Liverpool dans le même groupe en LDC : Un duel de Lions en perspective

Liverpool de Sadio Mané sera dans le même groupe en Ligue des champions que le Napoli de Kalidou Koulibaly, PSG et l'Etoile Rouge Belgrade.



Placés dans la poule C, les Napolitains

de Carlo Ancelotti seront opposés, en aller et retour, aux Reds de Jürgen Klopp, finalistes de la dernière édition de la Ligue des champions (défaite 1-3 contre le Real Madrid),



La composition du groupe C :



PSG

Naples (ITA)

Liverpool (ANG)

Etoile Rouge Belgrade (SER)