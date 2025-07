NÉCROLOGIE - Diogo Jota, un souffle de génie fauché en plein vol

C’est une nuit que le football n’oubliera pas. Celle du 2 juillet 2025, où la route a emporté l’un de ses enfants les plus brillants. Diogo Jota, attaquant de Liverpool et international portugais, a trouvé la mort dans un tragique accident sur l’autoroute A-52, à proximité de Cernadilla, en Espagne. À ses côtés, son frère André, également footballeur, qui partageait avec lui plus que le sang: une passion brûlante pour le ballon rond.



Il s’agit , néanmoins, d’un drame aux contours flous. Peu après minuit, le véhicule qu’ils occupaient a quitté la chaussée dans des circonstances encore inconnues avant de s’embraser. Les secours, arrivés rapidement, n’ont pu que constater le décès des deux hommes. Sur place, pompiers, ambulanciers et Guardia Civil ont assisté impuissants à une scène d’une violence glaçante.



C’est ainsi une étoile qui s’étein. À 28 ans, Jota était plus qu’un buteur: il incarnait l’intelligence de jeu, la finesse technique et le courage discret. Formé au Paços de Ferreira, passé par Wolverhampton, puis par Liverpool où il avait conquis Anfield par son style incisif, il laissait entrevoir encore de nombreuses saisons d’éclat. Son absence laisse le football portugais orphelin d’une promesse devenue réalité.



Depuis l’annonce de sa disparition, les hommages se multiplient. Les stades, les clubs, les supporters, les coéquipiers: tous saluent le joueur, mais surtout l’homme. Celui dont le sourire après chaque but parlait autant que sa frappe. Celui dont la modestie tranchait avec le glamour du sport moderne. Celui dont le souvenir ne s’éteindra jamais.



Des chants, des maillots, des silences. Le monde du football tisse déjà l’hommage que mérite Diogo Jota. Parce qu’il était plus qu’un nom sur une feuille de match. Il était une flamme, une inspiration, et désormais, une mémoire à honorer.