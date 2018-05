NÉCROLOGIE : Décès de l’artiste Papis Gelongal

Le monde de la musique et du cinéma est en deuil. Nous venons d’apprendre le rappel à Dieu de Papis Gelongal du groupe très connu Gelongal qui fait dans la musique mais aussi dans la réalisation de vidéos clips et séries télévisées.

Dakaractu s’associe à cette douleur et présente ses condoléances à la famille éplorée.