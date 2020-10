Mutisme de la CEDEAO et de l'UA sur la situation Guinéenne : Me El Hadji Diouf parle de complot et de corruption active.

Me El Hadji Diouf a fustigé la condamnation de la déclaration de Cellou Dalein Diallo, qui s'était autoproclamé gagnant au 1er tour, par la CEDEAO. Une attitude irresponsable et dangereuse de la CEDEAO, selon l'avocat Sénégalais. Déplorant la fermeture de la frontière de la Guinée Conakry avec le Sénégal, Me Diouf qui y voit une violation flagrante du principe de la libre circulation des personnes et des biens, a regretté que tout ceci soit passé sous silence par la CEDEAO et l'UA qui se sont rendues coupables des forfaitures d'Alpha Condé. La robe noire ira jusqu'à parler de complot ainsi que d'une corruption active qui justifieraient ce silence coupable...