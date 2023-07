Mouvement national 2023 : 4.194 enseignants ont obtenu gain de cause

Les rideaux sont tombés sur le mouvement national 2023, ce 19 juillet 2023. La cérémonie de clôture a été présidée par le secrétaire général du ministère de l’éducation nationale du Niger, avec à ses côtés le directeur des ressources humaines du ministère de l’éducation nationale et la DRH du MFPAI. À l’issue du mouvement, 4.194 enseignants, dont 3.427 femmes ont obtenu gain de cause pour le compte du ME. Pour le MFPAI, 110 enseignants changent de poste. Comme chaque année ce sont les régions de Matam, Kédougou et Tamba ont cette année aussi été victimes de nombreux départs.

En effet, la région de Matam a connu 364 départs contre seulement 31 arrivées, ce qui fait un gap de 333 enseignants. Pour la région de Tamba, 276 enseignants ont quitté la région contre seulement 41 arrivées, ce qui fait un déficit de 235. La région de Kédougou, également a connu une vague de départs avec 213 enseignants et n’a enregistré que 04 arrivées. La cérémonie de clôture a été l’occasion pour la commission nationale, de rendre un vibrant hommage au doyen Ameth Sall ex BRH de l’IA de Matam à la retraite. En outre le DRH/MEN a profité de l’occasion pour remettre officiellement le guide du mouvement national.