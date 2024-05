Mouvement d’humeur au port de Dakar : Dénonçant les conditions précaires, l’association des jeunes dockers stoppe ses activités et interpelle l’autorité

Ils sont plus de 500 à arborer leurs brassards rouges devant les locaux du Môle 10 du Port autonome de Dakar. Le mouvement des jeunes Dockers du port autonome de Dakar pour l’équité et la transparence dans les services a haussé le ton ce matin pour fustiger le comportement du syndicat des auxiliaires du transport de Dakar (SATS).



C’est une panoplie de revendications qui ont été étalées par ces journaliers. Entre autres, des ponctions injustifiées sur leurs salaires, des conditions de travail difficiles avec l’intervention des manutentionnaires et l’indifférence totale de la direction. Ibrahima Faye, porte-parole des dockers dénonce : « nos droits sont totalement bafoués au niveau du port. Un niveau du SATS, le montant de nos salaires.



Nous avons averti nos supérieurs au niveau du Port parce qu' ils restent indifférents face à nos revendications. Par contre ils ont préféré licencier certains d'entre nous. C’est juste une lettre d’information qui a leur a été remise pour savoir le pourquoi de ces difficultés que nous traversons actuellement au niveau du port ». Des décisions ont été prises par ce mouvement pour manifester leur colère. Entre autres, l’arrêt des activités dans le port et la définition d’un plan d’actions dans les prochaines heures.



Gorgui Seck, aussi membre du mouvement qui a pris la parole ce matin à nos micros, interpelle les nouvelles autorités : « nous espérons que le président de la république ainsi que le Premier ministre Ousmane Sonko vont réagir à cette situation. Il est urgent de redresser le Port de Dakar et ceci doit au moins débuter par le respect des droits des travailleurs » arguent ces jeunes dockers en tirant sur le SATS qu’ils accusent d’être complice avec la direction et l’auteur de ces multiples injustices dans le Port.