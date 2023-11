Mouvement au port de Dakar : Le collectif gréviste annonce la fermeture de tous les magasins sur le territoire national

La situation est toujours au statu quo depuis le début de la grève du collectif des transporteurs, transitaires et commerçants entamée le 30 octobre dernier. Malgré les multiples interpellations, ces acteurs portuaires notent « une indifférence » de la part des autorités qui laissent DP World et les compagnies maritimes, régnant en maîtres. Ce mercredi, ce sont les commerçants qui montent au créneau pour lancer une énième alerte. Dix jours après l’acte consistant à arrêter toutes sortes de paiement dans le port, c’est la fermeture au niveau national, de tous les magasins qui va s’en suivre. L’annonce a été faite ce mercredi au cours d’un point de presse, par le membre du collectif, Oumar Cissé par ailleurs, directeur exécutif de l’ACIS (Association des commerçants et industriels du Sénégal). Ainsi, le collectif ne compte aucunement faire pédale douce et envisage, dès mardi prochain, accentuer le combat face à ce qu’il considère comme de « de l'immobilisme » de la part de l’autorité.







Pour rappel, le collectif des transporteurs, transitaires et commerçants dénoncent le non-respect de l’application des négociations menées dernièrement sous la conduite du Directeur Général du Port autonome de Dakar, entre eux, les compagnies maritimes et DP World.











Cheikh S. FALL