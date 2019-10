Mort des 4 casques bleus sénégalais : Le chef de la MINUSCA au chevet des familles des victimes

Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unis et par ailleurs, chef de mission multidimentionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique, en séjour privé à Dakar, s'est déplacé ce dimanche 20 Octobre pour présenter ses condoléances aux familles des quatre casques bleus décédés le 27 septembre dernier dans le crash d'un hélicoptère en République centrafricaine précisément à Bouar.



Monsieur Mankeur Ndiaye a vu la famille des victimes apprécier hautement ce geste qui témoigne d’une certaine sensibilité de l'ancien ministre des affaires étrangères à leur douleur.

Au cours de sa visite, Mr Ndiaye était accompagné du Chef d’Etat Major de l’Armée de l’Air sénégalaise, le Général Joseph Diop. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies quittera Dakar ce lundi 21 Octobre pour se rendre ainsi au pays de l'oncle Sam, à New York pour y présenter son rapport au Conseil de Sécurité des Nations Unies, en fin de semaine.



Pour rappel, la MINUSCA est conçue comme l’une des plus grandes missions de maintien de la paix de l’ONU avec plus de 14 mille casques bleus déployés en RCA depuis Septembre 2015...