250e anniversaire des États Unis : Washington affiche ses ambitions au Sénégal

La chargée d’Affaires de l’ambassade américaine au Sénégal, Jennifer Davis Paguada, a livré un discours fort, ce mercredi 17 juin 2026 à l’occasion de la célébration du 250e anniversaire de l’indépendance des États Unis, mettant en avant la solidité des relations entre Dakar et Washington. Saluant la « teranga » sénégalaise et l’accueil réservé à sa famille depuis son arrivée, la diplomate a insisté sur les liens humains, culturels et historiques qui unissent les deux pays, affirmant se sentir « déjà chez elle » au Sénégal.







Au delà des symboles, Jennifer Davis Paguada a mis en avant la montée en puissance du partenariat économique entre les deux nations. Elle a évoqué la signature de nouveaux accords dans les secteurs de l’aviation, du tourisme, des technologies et des ressources naturelles, tout en saluant les retombées de la USA Week et les initiatives du Millennium Challenge Corporation dans le domaine énergétique. Selon elle, ces investissements renforcent les échanges et créent des opportunités de part et d’autre de l’Atlantique.







La diplomate américaine a également souligné l’excellence de la coopération sécuritaire entre les deux pays. Elle a notamment cité la participation du patrouilleur sénégalais Niani à l’exercice naval Fleet X-250 aux États-Unis, ainsi que les perspectives de collaboration dans le domaine spatial après l’adhésion du Sénégal aux accords Artemis. « Les 250 prochaines années seront celles de l’hospitalité et de la teranga », a-t-elle déclaré, réaffirmant l’engagement des États Unis à approfondir leur partenariat avec le Sénégal.

