Monsieur le Président de la République, répondez à l'appel de la jeunesse ( Par Abdoulaye Thiam )

1991 - 2024 ! 33 ans qu’un président de la République n’a plus assisté à une finale de coupe du Sénégal dont le trophée porte pourtant son nom. Abdou Diouf a été le dernier a sacrifié a cette tradition en 1991 lors d’une finale ayant opposé la Jeanne d’Arc au Jaraaf de Dakar. Depuis cette finale, il n’a plus jamais remis ses pieds au stade pour assister à la fête de la jeunesse de son pays. Arrivé au pouvoir le 19 mars 2000, on pensait alors que le Président de la République, Maitre Abdoulaye Wade allait rallumer cette flamme. Que nenni ! En douze années d’exercice de pouvoir, le Pape du Sopi ne s’est jamais montré. Pas une seule fois. Alors s’ouvre l’ère Macky Sall. Élu le 25 mars 2012, le président de l’Alliance pour la République, ne fera pas moins que son prédécesseur. Pire, il s’est fait annoncer en grande pompe lors de la finale de la coupe du Sénégal 2023, entre le Jaraaf de Dakar et le Stade de Mbour remportée (2-1) par l’équipe de la Medina. Mais les férus du football ne verront jamais l’ombre de Macky Sall. A sa place, c’est l’ancien Premier ministre, Amadou Ba, alors candidat de la coalition Benno Bokk Yaaakar qui donnera le coup d’envoi. Aucune explication n’a toujours pas été donnée à la presse pour justifier cette «publicité mensongère». Ce samedi, les amoureux du football attendent avec impatience, le Chef de l’État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Sa présence sera inscrite dans le marbre du football sénégalais. Il était présent lors de la BAL (Basketball African League) aux cotés de son homologue du Rwanda. Le Président Paul Kagame s’était déplacé de Kigali à Dakar pour apporter main forte au club rwandais (Armée Patriote du Rwanda). Mieux, il ne rate jamais la moindre opportunité pour assister à des matchs de football ou de basketball. Quant au jeune président sénégalais (44 ans), il aura ce soir une belle opportunité de matérialiser son slogan : Jub Jubal Jubanti !





Abdoulaye Thiam