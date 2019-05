Mondial U20 / Youssouph Badji attaquant des Lionceaux : " C’est un rêve que tout joueur veut réaliser... "

Un rêve de gamin ? « Oui, c’est un rêve que tout joueur veut réaliser. Quand on y arrive, ça ne peut être qu’une motivation d’aller vers ce genre de compétition », avait-t-il affiché, avant d’embarquer pour la Pologne.



Les « Lionceaux » vont vers leur troisième participation consécutive au Mondial U-20. Après une place de quatrième occupée en 2015 (Nouvelle-Zélande), ils sont tombés en huitième de finale lors de l’édition suivante (Corée du Sud-2017). Pour ce Mondial de Pologne, le ministre des Sports, Matar Bâ, leur a demandé de ne pas se fixer de limite.



Suite à cette « exigence » du patron du sport sénégalais, Youssouph Badji remet le ballon au centre. « On y croit. Mais notre objectif, c’est d’abord, de franchir la phase de poules. Il faut donc se donner les moyens pour y parvenir, a tempéré l’attaquant du Casa Sport. Les « Lionceaux » sont dans la poule A de ce Mondial 2019, en compagnie de la Pologne, de la Colombie et de Tahiti contre qui ils débutent le 23 mai…



Fsfoot.sn