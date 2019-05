Mondial Taekwondo : les combattants Sénégalais bloqués à Dakar, faute de visa

Alors qu’ils doivent participer au mondial de Taekwondo en Angleterre (Manchester) du 15 au 19 mai. Les « lions « du Taekwondo sont toujours bloqués à Dakar faute de visa…

Selon le président de la fédération Sénégalaise de Taekwondo, Balla Dièye, seuls Moustapha Kama (Actuel n°1 au classement mondial des -54 kg) résident en Allemagne et Binetou Diémé résidente aux USA ont obtenu leur visa d’entrée en Angleterre. Balla Dièye de préciser : « Pour Moustapha Kama, comme il est le n°1 mondial, on lui a envoyé son invitation depuis un mois, il a eu son visa cette semaine. Quant à Binetou Diédhiou, ce n’est qu’hier qu’elle a obtenu son visa. »

Au total, quatre athlètes attendent toujours à Dakar, renseigne le président de la fédération. « Le Capitaine Matar Diao -63kg, le champion d’Afrique Ababacar Soumaré -80 kg Coumba Ndoye -53 kg et Warkha Ngom -60 kg sont encore bloqués à Dakar. Sans oublier le coach Alioune Diovol et son adjoint Papiss Diallo », se désole-t-il. En attendant le ministère des sports et les membres de la fédération font des pieds et des mains pour décanter la situation…