Mondial Qatar 2022 : La liste des joueurs sera dévoilée ce vendredi, par Aliou Cissé…

Comme annoncé depuis plusieurs jours, la fédération sénégalaise de football vient de se prononcer officiellement sur la publication de la liste des joueurs qui seront convoqués pour les besoins de la coupe du monde de football Qatar 2022 (20 novembre au 18 décembre.)C’est précisément ce vendredi, à 10h00 dans un hôtel de la place que les noms des futurs mondialistes seront connus. Un évènement qui marquera pour de bon le lancement de la campagne des Lions qui seront en regroupement à Paris à partir du 14 avant de s’envoler pour Doha le 15 au plus tard…Si les cadres de la tanière (Gana, Kouyaté, Mendy, Koulibaly, Diallo) devraient être présents sur cette liste, quelques petites surprises sont attendues. Notamment en défense où Saliou Ciss semble s’éloigner de la sélection là où des jeunes comme Jakobs et Formose Mendy, Noah Fadiga, sont à l’affût ou encore dans l’entrejeu où Moustapha Name, Loum Ndiaye, Pathé Ciss et Cie seront en ballotage…